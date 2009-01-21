Минагрополитики увеличило прогноз экспорта зерна

Министерство аграрной политики Украины увеличило прогноз экспорта зерна в текущем маркетинговом году до 25 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра аграрной политики Украины Ярослав ГАДЗАЛО.

«По окончательным данным, валовое производство зерна составило 53,3 млн. тонн, а последняя наша цифра была 51,2 млн. тонн. То есть, и увеличилось общее предложение зерна – 60 млн. тонн с остатками прошлого года. Прогноз экспорта также увеличился – немного больше 25 млн. тонн», - сказал Я.ГАДЗАЛО.

При этом он отметил, что министерство удовлетворено темпами экспорта зерна из Украины. «Мы ожидали снижения темпов в декабре-январе, как это было в предыдущие годы. Вместе с тем, в декабре мы экспортировали зерна несколько больше, чем в ноябре, и за 20 дней января мы экспортировали почти 1 млн. тонн. То есть, мы рассчитываем на декабрьскую цифру 1,8-1,9 млн. тонн зерна», - сказал Я.ГАДЗАЛО.

От отметил, что повышение странами Европейского Союза ввозных пошлин на зерно не оказало негативного влияния на экспорт из Украины. «Это (повышение пошлин – УНИАН) в какой-то мере повлияло и заставило переориентироваться наших экспортеров на другие рынки. Но все-таки ЕС дал возможность тем, кто имел заключенные договора, поставлять зерно в европейские страны. А так переориентация идет больше на арабские страны, Турцию», - сказал заместитель министра.

Он сообщил, что за половину маркетингового года - с 1 июля 2008 года по 1 января 2009 года – Украина экспортировала более 13 млн. тонн. При этом на сегодня в экспорте преобладает кукуруза. «В январе практически 40% на экспорт идет кукуруза, где-то столько же пшеницы фуражной и продовольственной, и ячмень. Кроме того, экспортировано более 2 млн. тонн рапса», - добавил замминистра.

Он отметил, что министерство принимает меры для активизации экспорта зерна. «Мы снижаем плату за инспектирование зерна, карантинным службам, семенным инспекциям. На сегодня у экспортеров нет претензий ни к карантинной службе, ни к семенной инспекции», - сказал Я.ГАДЗАЛО.

При этом он отметил, что есть претензии к железнодорожным тарифам, которые поднялись в несколько раз за 2008 год, и, конечно, при снижении цены на зерно железнодорожный тариф ложится, в первую очередь, на сельхозтоваропроизводителей, поскольку трейдеры закладывают эти затраты в цену продукции, соответственно, снижают ее для сельхозпроизводителей.

Напомним, ранее Министерство аграрной политики прогнозировало экспорт зерна в текущем маркетинговом году в объеме 21-22 млн. тонн.