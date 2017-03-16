Птичий грипп: Евросоюз и ряд стран Азии приостановили импорт птицы из Украины

Европейский Союз и ряд стран Азии ввели временные ограничения в отношении импорта птичьего мяса из Украины в связи с высокопатогенным гриппом птицы, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"К сведению территориальных органов Госпродпотребслужбы и экспортеров птицы и продуктов птицеводства о временных ограничениях на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины на территории ряда стран в связи с высокопатогенным гриппом птицы. Информация касается ограничений на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в Гонконг, Йемен, Евросоюз, Ирак, Иорданию, Катар, Китай, Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года ЕС уже запрещал импорт украинского мяса птицы из-за вспышки гриппа. Кроме того, в связи с выявленным в Херсонской области птичьим гриппом введен запрет на поставки яиц из этой области в Гонконг. Экспорт мяса птицы в ЕС было возобновлено в конце января 2017 года.