Признаки нового конфликта: Турция готовит пошлины в 130% на кукурузу и пшеницу из РФ

Правительство Турции с 15 марта приостановило выдачу лицензий на беспошлинный ввоз в страну из России пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и шрота.

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Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и Национальную ассоциацию экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП).

По их данным, на ввоз этих продуктов может начать действовать пошлина 130%, что означает фактическую остановку поставок.

"В отношениях России и Турции появились явные признаки нового конфликта. Анкара сделала первые шаги к отмене беспошлинного импорта российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Но пошлина в размере 130% сделает поставки, на которые приходится существенная доля отечественного экспорта зерновых, фактически невозможными", - пишет издание.

Причину такого резкого поворота от Турции не могут объяснить ни эксперты, ни участники рынка, однако все связывают происходящее с "неоднозначными итогами" недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

Газета отмечает, что помимо России, в списке стран, которым могут остановить выдачу лицензий, находятся только государства, незначимые для зернового импорта Турции.

Анкара является одним из крупнейших покупателей продовольствия у России. По информации Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, с начала сезона по 6 марта в Турцию поставлено 2 миллиона тонн пшеницы (46,4% от всего российского экспорта) и 410 тысяч тонн кукурузы (9,3% от экспорта).

Глава НАЭСП Сергей Балан оценивает долю России в турецком импорте пшеницы примерно в 60% (3 млн тонн в прошлом сезоне). Крупнейшим покупателем российского зерна является Египет.