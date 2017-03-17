Среди украинцев улучшились потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2017 года вырос на 2,5 пункта по сравнению с январем 2017 года - до 56,2. Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

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При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года вырос на 1,6 пункта по сравнению с январем и составил 48, а индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайших 5 лет увеличился незначительно - до 71,1.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 4,4 пункта – до 59,7, а индекс целесообразности больших покупок вырос на 3,7 пункта и составил 59,5.

Индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,7 п. – до 185,9.

«Улучшение девальвационных ожиданий является следствием стабилизации на валютном рынке. В общем индекс потребительских настроений вырос в небольшой степени», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в январе 2017 года уменьшился на 3,4 пункта по сравнению с декабрем 2016 года - до 53,7.

Базовая инфляция в Украине в январе 2017 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2016 года – ускорилась до 6,6% с 6,2% месяцем ранее - в январе к январю.