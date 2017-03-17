Россия отреагировала на действия Турции: "поставки зерна туда впредь крайне невыгодны"

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что новые условия поставок зерна в Турцию крайне невыгодны для России, пишут "Ведомости".

«Несомненно, условия поставок нашей зерновой продукции в Турцию впредь крайне невыгодны. Турция исторически является нашим крупнейшим импортером», — сказала Мелано.

Читайте такжеУкраина в 2016 году увеличила экспорт семян зерновых на 50% При этом в Россельхознадзоре отметили, что пока не получали официальных уведомлений о приостановке выдачи экспортных сертификатов. Мелано добавила, что при сохранении невыгодных условий экспорта зерна в Турцию Россия может перераспределить поставки и найти новых контрагентов.

Как сообщал УНИАН, правительство Турции с 15 марта приостановило выдачу лицензий на беспошлинный ввоз в страну из России пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и шрота.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка и Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, на ввоз этих продуктов может начать действовать пошлина 130%, что означает фактическую остановку поставок.

В отношениях России и Турции появились явные признаки нового конфликта. Анкара сделала первые шаги к отмене беспошлинного импорта российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Но пошлина в размере 130% сделает поставки, на которые приходится существенная доля отечественного экспорта зерновых, фактически невозможными.

Причину такого резкого поворота от Турции не могут объяснить ни эксперты, ни участники рынка, однако все связывают происходящее с "неоднозначными итогами" недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

Помимо России, в списке стран, которым могут остановить выдачу лицензий, находятся только государства, незначимые для зернового импорта Турции.