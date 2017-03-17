Украина рассчитывает весной возобновить экспорт яиц в Израиль

Украина рассчитывает весной этого года возобновить экспорт яиц в Израиль, который был прекращен в январе 2016 года из-за подозрений израильской стороны в зараженности отечественной продукции птицеводства сальмонеллой.

Читайте такжеПтичий грипп: Евросоюз и ряд стран Азии приостановили импорт птицы из Украины

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владимир Лапа.

Он отметил, что израильская сторона обратилась к Украине с просьбой проинформировать об основных моментах программы мониторингового контроля сальмонеллеза (сальмонеллезной программы), которая действует в нашей стране, а также о результатах работы этой программы за предыдущий год.

В связи с чем, Госпродпотребслужба направила 16 марта соответствующее письмо и ожидает ответа в течение пару недель.

"Идеальный для Украины вариант – это, конечно, открытие рынка Израиля и возобновление экспорта продукции. Не исключено, что наши израильские коллеги захотят приехать к нам и посмотреть, как реализуется на практике эта программа, мы их с удовольствие примем. В любом случае, надеемся, что этот вопрос будет решен в течение весенних месяцев", - выразил надежду Лапа.

Как сообщал УНИАН, в начале 2016 года Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства в связи с подозрениями о наличии в продукции бактерии сальмонеллы. Экспорт был приостановлен на время проведения необходимых исследований.

Украина предложила Израилю лабораторно проверять каждую партию поставляемых яиц для снятия опасений и ограничений после инцидента.

В январе после проведенных Министерством аграрной политики и продовольствия Украины исследований руководство ведомства отметило, что украинская продукция не была заражена сальмонеллой.