Весенняя посевная в этом году подорожает до 103 миллиардов гривень

Стоимость начатой в Украине весенней посевной кампании составит около 103 миллиардов гривень, что на 14% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В частности, по расчетам экспертов УКАБ, стоимость весенней посевной вырастет вследствие удорожания топлива на 26% по сравнению с прошлым годом и удобрений на 9%.

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Согласно сообщению, основу весенней посевной кампании составляют четыре культуры, на которые приходится более 93% всех расходов, или 96 миллиардов гривень, в частности, подсолнечник - 38 миллиардов гривень, кукуруза - 32 миллиарда гривень, соя - 16 миллиардов гривень и яровой ячмень - 10 миллиардов гривень.

"Рост стоимости посевной для аграрных предприятий не является критическим, их конечная продукции привязана к валюте, ведь продукция растениеводства в основном экспортоориентированная. Позитивом является то, что стоимость финансового ресурса постоянно снижается последние три года и становится более доступной", - цитирует пресс-служба генерального директора УКАБ Тараса Высоцкого.

Как сообщал УНИАН, весенняя посевная кампания в Украине, с учетом благоприятных погодных условий, уже начата в 15 областях. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 15 марта объем засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами площадей составляет 138 тысяч га или 6% к прогнозу (2,4 миллиона га).

При этом, по мнению специалистов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", весенняя посевная кампания в Украине находится под угрозой срыва из-за дефицита минеральных удобрений, возникшего вследствие приостановки из-за долгов работы химических заводов "Ривнеазот" и "Азот", которые входят в структуру холдинга Ostchem, принадлежащего бизнесмену Дмитрию Фирташу. Данные химпредприятия обеспечивают производство 80% азотных удобрений в Украине.

В связи этим ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), народные депутаты Украины, члены Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой помочь решить данный вопрос и возобновить работу украинских химпредприятий.