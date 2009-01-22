«Укрспирт» сократил производство спирта

Предприятия государственного концерна «Укрспирт» в 2008 году сократили производство спирта на 12% - до 27 млн. дал с 31,3 млн. тонн в 2007 году.

Об этом говорится в сообщении предприятия, текстом которого располагает УНИАН. При этом объем произведенной продукции в действующих ценах в 2008 году вырос по сравнению с 2007 годом на 17,8% - с 1 млн. 483,6 млн. грн. до 1 млрд. 747 млн. грн.

Сообщается, что данное уменьшение производства вызвано сокращением экспорта из-за поступления на европейский рынок спирта, произведенного из сахарного тростника.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В Концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

В 2007 году предприятия концерна произвели 31,3 млн. дал спирта, что на 6% ниже показателя 2006 года.