Экспорт сельхозпродукции из Украины в январе вырос до рекорда за последние четыре года

Украинские сельхозпроизводители в январе текущего года поставили на внешние рынки аграрной продукции более чем на 1,3 млрд долл., что на 53,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года, и является рекордом за последние четыре года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, экспорт аграрной продукции составил рекордных 44,8% в общей структуре национального экспорта.

Наибольшую долю в структуре украинского аграрного экспорта занимают продукты растениеводства – за отчетный период сельхозпроизводители экспортировали их на 735,7 млн долл., что на 66,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе экспорт зерновых культур вырос в 2,5 раза - до 565,4 млн долл.

Также отечественные аграрии за отчетный период поставили за границу жиров и масел животного или растительного происхождения на 371,9 млн долл., что более чем в два раза больше, чем годом ранее. В то же время экспорт готовых пищевых продуктов, а также скота и продуктов животного происхождения увеличился почти в 2,5 раза, до 204,5 млн долл. и 43,8 млн долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.), США (0,9% - 45 млн долл.).

В 2016 году Украина установила рекорд по экспорту сахара на уровне 466 тыс. тонн, подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, зерновых – 39 млн тонн (за 2015-2016 МГ) и меда - 56,9 тыс. тонн.