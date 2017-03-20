В Молдове вино объявлено продуктом питания

Парламент Республики Молдова принял в окончательном чтении закон, согласно которому вино в стране исключено из списка алкогольных напитков и официально признано продуктом питания, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Moldpres.

Читайте такжеМинагропрод прогнозирует увеличение урожая винограда на 20-30%

"Со вступлением в силу документа на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время, потому что вино является "продовольственным продуктом, произведенным исключительно путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого или свежего виноградного сусла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято парламентом 17 марта, чтобы поддержать отечественных виноделов.

Кроме того, согласно закону, изменения создадут предпосылки для развития в Молдове винодельческого сектора.

Примечательно, согласно статистическим данным, ежегодно в Молдове производится более 130 миллионов литров вина.