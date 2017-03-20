Власть "развела" аграриев в вопросе дотаций – экономист

Такое мнение высказал лидер Аграрной партии, экономист Виталий Скоцик в интервью Agravery. По его словам, правительство не выполнило обещание компенсировать аграриям потери спецрежима НДС дотациями.

«Власть «разводит» аграриев. Уже третий месяц нет не только дотаций, а даже информации о условия и схемы их предоставления! Особенно страдают аграрные производства, ориентированные на внутренний рынок - животноводческие, овощеводческие, птицеводческие, садоводческие. В ближайшее время Украина может остаться без собственного молока и мяса. Возрождение молочного скотоводства займет 10-15 лет», - предположил Виталий Скоцик.

Читайте такжеУкраина хочет нарастить товарооборот в аграрной сфере с Азербайджаном

Из-за действий чиновников уже в 2015 году аграрное производство сократилось на 4,5%, констатирует он. На начало прошлого года земельный налог уплачивался с 32 млн га пашни, а уже на конец года только с 16 млн га. То есть имеем дальнейшую тенизацию отрасли.

Виталий Скоцик отмечает, что агропроизводство на более 80% привязано к импортных составляющих. Например, дизельное топливо Украина покупает за границей за валюту. А доллар вновь подорожал.

«На фоне недавнего падения гривны растут расходы на все аграрное производство. Предприятия теряют и без того дефицитные оборотные средства. Посевная проходит в режиме тушения пожара», - говорит он.

Виталий Скоцик прогнозирует, что рост расходов отразится в ценах на продукты питания уже летом и осенью — после завершения аграрного цикла производства.

«Уже имеем стремительный рост цен на молоко, хлеб, мясо. В завершение же цикла производства продукты подорожают еще существеннее. Это приведет к снижению потребления, спровоцирует инфляцию, которая еще больше подкосит национальную валюту. И за это все ответственен Кабмин, который мы предупреждали о последствиях, еще когда чиновники собирались отменять спецрежим НДС», - отметил Виталий Скоцик.

По его мнению, проблемы сельхозпроизводителей начались именно 2015 года, когда аграриев начали лишать специального режима налогообложения НДС, что был абсолютно безкорупционным механизмом и позволял направлять средства на закупку семян, удобрений, запчастей.

«Сомневаюсь, что власти хватит смелости признать провальной свою аграрную политику», - подчеркнул Виталий Скоцик.