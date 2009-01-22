Киевсовет решил создать еще одно коммунальное предприятие

Киевский городской совет принял решение о создании коммунального предприятия «Киевские рынки» и отнести его к сфере управления Главного управления по вопросам торговли и быта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения был проголосован сегодня на сессии Киевсовета.

Депутаты утвердили устав предприятия и утвердили размер уставного фонда в объеме 100 тыс. грн.

Киевской городской государственной администрации поручено осуществить все организационно-правовые мероприятия по созданию КП «Киевские рынки».

Как отмечается в пояснительной записке, проект решения разработан с целью более полного обеспечения столицы услугами предприятий рыночной сети, ликвидации ячеек несанкционированной торговли.

Как отметил в интервью журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя КГГА Игорь ШОВКУН, решение из создания предприятия предусматривает легализацию стихийных и неупорядоченных рынков и подчинение их КП «Киевские рынки».

Согласно его информации, в столице на сегодняшний день действует 124 частных рынка, три коммунальных и около ста стихийных.