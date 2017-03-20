В ООН прогнозируют сокращение урожая пшеницы в Украине

Урожай пшеницы в Украине по итогам текущего года составит около 25 млн тонн, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом.

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Такой прогноз содержится в информационной подборке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) от 20 марта.

«По прогнозам FAO, производство пшеницы в Украине в 2017 году составит 25 млн тонн, что на 4% ниже уровня предыдущего года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что чрезмерное количество осадков в Украине в октябре-ноябре прошлого года привело к задержке посева озимых. По данным на середину февраля, около 80% посевов находились в хорошем состоянии. Посевная площадь под озимыми зерновыми составляет 6,1 млн га, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина занимает шестое место в мире по объемам экспорта пшеницы и девятое – по объемам производства данной культуры.

Согласно информации Минагропрода, украинские аграрии в 2016 году установили исторический рекорд, собрав 66 млн тонн зерновых, что на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году. В частности, аграрии собрали 26 млн тонн пшеницы. В прошлом году урожайность пшеницы по сравнению с 2015 годом выросла на 9% - до 4,2 тонн/га, что является рекордом за всю историю независимости Украины.

В целом средняя урожайность зерновых культур в прошлом году составила 46,1 ц/га, что на 5 ц/га превышает показатель 2015 года.

По итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 - июнь 2017) аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур.