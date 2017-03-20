Эксперты подсчитали потери россиян от продуктового эмбарго

Если бы Россия не ввела продуктовое эмбарго в 2014 году, набор санкционных товаров стоил бы на 3% дешевле, чем сейчас, а несанкционных — на 2,9%.

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Такие расчеты приводятся в мониторинге экономической ситуации, который подготовили эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Авторы исследовали период с 2014 по 2016 год, сообщает РБК.

Авторы исследования также оценили потери в благосостоянии россиян из-за контрсанкций. Денежные потери потребителя они оценили в 4380 руб. ежегодно.

Эксперты подчеркивают, что введение эмбарго привело к дополнительному росту цен как на санкционные, так и на несанкционные товары.

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Наиболее сильное влияние контрсанкций приходится на первые 6–12 месяцев после их введения, но затем рост цен и падение потребления замедляются, пишут авторы. Таким образом, «введение эмбарго дает преимущество производителям лишь в краткосрочном периоде, в долгосрочном же влияние эмбарго на показатели рынка снижается», утверждают эксперты.

Продуктовое эмбарго не нанесло существенного урона странам, против которых оно было введено, писали экономисты РАНХиГС осенью прошлого года. Они указывали, что случаи значительного падения объемов и стоимости всего экспорта санкционных стран из-за сокращения поставок в Россию единичны и незначительны с точки зрения ущерба. Подпавшие под эмбарго страны компенсировали потери за счет поставок в другие государства и даже нарастили продовольственный экспорт в отношении санкционных товаров.