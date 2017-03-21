Roshen продает имущество Мариупольской кондитерской фабрики

Акционеры Мариупольской фабрики "Рошен", входящей в состав крупнейшего производителя кондитерских изделий в Украине – корпорации Roshen, на общем собрании 20 марта приняли решение о ее продаже.

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), акционеры намерены продать комплекс кондитерской фабрики, земельный участок, на котором она расположена, нежилые здания и прочее имущество.

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Отмечается, что предельная стоимость сделки составит 65 миллионов гривень. Согласно данным последней годовой финансовой отчетности предприятия, стоимость активов Мариупольской фабрики составляла 59,5 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года на общем собрании акционеры единогласно приняли добровольное решение о прекращении деятельности Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен" путем ее ликвидации.

В 2015 году Мариупольская фабрика получила 4,8 миллиона гривень чистой прибыли, что более чем в 6 раз меньше показателя 2014 года.

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год.

В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.