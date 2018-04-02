Куда тянет кризис рынок алкоголя - ”в тень” или вниз?

Производители алкоголя уверены, что финансовый кризис и снижение покупательской способности не заставят украинцев отказаться от спиртного. Так уж мы устроены – пьем и по хорошему поводу, и по плохому. Однако сейчас сложно предугадать, как поведут себя потребители – предпочтут «напиться и забыться», тем самым подстегнув рост рынка алкоголя, «сменят ориентацию» в сторону более дешевой продукции или будут «догонять» нужный градус слабоалкогольными напитками и пивом.

Пока производители алкоголя настроены оптимистично. Маркетинг-директор компании «Союз-Виктан» Василий Профир считает, что этот год не будет отличаться высокими объемами производства. Но компания все же прогнозирует небольшой рост рынка в денежном выражении - на 3-4%.

При этом не стоит забывать, что рост в деньгах не всегда означает рост в литрах и бутылках. «Если государство увеличивает стоимость акциза и акцизных марок - это автоматически приводит к удорожанию продукции. Соответственно, даже если производители продадут меньше в натуральном выражении, то в денежном эквиваленте они могут остаться в прежних объемах, в лучшем случае, прирастут», - пояснил В.Профир.

Директор по маркетингу группы "Баядера" Дмитрий Самсоненко уверен, что рынок алкогольных напитков не будет снижаться, но допускает, что его ждет перераспределение в сторону более дешевых напитков.

Однако профильная алкогольная ассоциация «СОВАТ» (Союз оптовых производителей алкоголя и табака») более реально оценивает ситуацию и прогнозирует в текущем году отрицательную динамику алкогольного рынка, допуская его падение до 10%. Причем снизятся приблизительно в равной степени все категории – как крепкий алкоголь, так и вина. В сложившихся условиях падение спроса на легальную продукцию может привести к снижению объемов производства добросовестных водочников, поскольку они не смогут реализовать свою продукцию как внутри страны, так и на внешних рынках, которые кризис также ввел в шоковое состояние.

Очевидно, в этом году на «градусный» рынок будут влиять несколько факторов, но экономическая нестабильность страны, резко снизившая покупательскую способность населения, будет основным. Выбор напитка определит цена. Виноделы пока сохраняют спокойствие, ведь украинский рынок вина достаточно сегментирован, и с точки зрения ценообразования также. Его можно разделить на две основные категории - дешевые вина и вина в ценовом диапазоне свыше 18 грн. По мнению директора по маркетингу ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» Наталии Ворожейкиной, в сложившейся ситуации дешевый сегмент будет чувствовать себя достаточно комфортно и вполне возможно, даже незначительно вырастет.

А вот с винами дороже 18 грн. ситуация выглядит несколько иначе. Последние несколько лет наблюдалась тенденция перехода потребителя на качественные натуральные вина. Н.Ворожейкина уверена, что эта тенденция сохранится, однако частота потребления вин этого ценового сегмента однозначно снизится. Перераспределение долей внутри рынка, по мнению эксперта, может привести к его стагнации или незначительному сокращения. В целом, по оценкам Н.Ворожейкиной, в 2009 год рынок вина может просесть на 2-5%. Однако оптимизма украинским виноделам добавляет несостоявшаяся вследствие резкого скачка курса доллара экспансия импортных вин, ожидавшаяся после вступления Украины в ВТО. Виноделам на руку и тот факт, что вряд ли потребитель, предпочитающий вино, перейдет на более крепкие напитки.

У производителей крепкого алкоголя риски значительно выше. На этом рынке могут разыграться два сценария – плохой и еще хуже. При плохом, но в сложившихся условиях лучшем случае, часть потребителей перейдет от дорогой продукции к более дешевой, при худшем – предпочтет продукцию теневых производителей. Тогда алкогольный рынок, на котором легальные производители последние несколько лет так усердно разгоняли «тень», сократив ее до 20% общего потребления алкоголя в стране, рискует снова оказаться в полумраке. По очень приблизительным оценкам специалистов, уже в первом полугодии в тень могут уйти 5-7% легального рынка спиртных напитков. Ведь низкие доходы населения и сложная экономическая ситуация в стране лучше всякого стимулятора питают нелегальный рынок и позволяют «паленой» водке цвести пышным цветом на полках магазинов. В этом случае борьба с теневиками приобретает решающее значение и все надежды возлагаются на контролирующие органы и правительство.

Если оно правильно оценит все риски и откажется от экспериментов с налогами и акцизами, которые так любит, а также будет бдить о выполнении норм о минимальных ценах на алкоголь, возможно, на рынке и сохранится относительная стабильность и спокойствие. Если же нет, то через год-два «песня» легальных производителей по борьбе с тенью начнется сначала.

Марьяна Коваль (УНИАН)