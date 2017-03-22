Китай согласился снизить ставку кредита для Государственной зерновой корпорации

Министерство аграрной политики Украины договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о снижении ставки по кредиту в размере 1,5 млрд долл., предоставленному Государственной зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) в 2012 году.

Об этом сообщил глава Минагропрода Тарас Кутовой на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГосударственная зерновая корпорация откажется от второго транша китайского кредита на $1,5 миллиарда

«Ставка по китайскому кредиту будет снижена! По этому поводу руководство ГПЗКУ вместе с Минагропродом провели плодотворные переговоры с вице-президентом Эксимбанка КНР», - написал он.

При этом министр добавил, что уровень понижения ставки пока находится на этапе обсуждения и должен быть утвержден китайской стороной.

По словам Кутового, китайские партнеры также согласились на использование кредитных средств для закупки украинских вагонов-зерновозов через открытый тендер и поставки средств защиты растений в Украину.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2016 года и.о. главы правления ГПЗКУ Александр Григорович сообщил, что ГПЗКУ надеется снизить ставку по кредиту до 3% с нынешних 4,5%. Григорович отметил, что часть первого китайского транша корпорация разместила в «Укрэксимбанке» под 4%, а теперь эти средства находятся под 0,25%. Другая небольшая часть средств размещена под 6,17%.

В 2012 году ГПЗКУ привлекла кредит от Экспортно-импортного банка Китая на сумму 3 млрд долл., из которых использовано только 500 млн долл., 1 млрд долл. находится на депозитном счете в «Укрэксимбанке». Еще 1,5 млрд долл. хранятся в китайском банке. За резервирование этих средств корпорация уплатила 200 тыс. долл. Одной из причин убыточности в компании называют необходимость по договору с китайцами обслуживать этот валютный кредит, использовать средства которого ГПЗКУ не намерена.

ГПЗКУ в 2016 году получила 770 млн грн чистого убытка, что в 5,8 раза меньше, чем в 2015 году.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.