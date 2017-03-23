Украина увеличит производство кукурузы на 20%, экспорт - на 12%

Эксперты аналитического агентства "ПроАгро" прогнозируют, что производство отечественной кукурузы в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 - июнь 2017) составит 28 миллионов тонн, что на 20% превышает показатель прошлого года, сообщила пресс-служба агентства.

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Согласно сообщению, в связи с этим увеличится и экспорт данной зерновой культуры – на 12%, до 18,7 миллиона тонн. Отмечается, что по итогам 2016-2017 МГ внутреннее потребление кукурузы возрастет на 5% - до 8,4 миллиона тонн.

Эксперты отмечают, что, в первую очередь, такая динамика обусловлена высокой урожайностью кукурузы. Так, в 2016-2017 МГ показатель урожайности этой культуры прогнозируется на уровне 6,6 тонн/га, что на 13% превышает среднемировое значение.

Пресс-служба добавила, что посевные площади под кукурузой в 2016-2017 году достигнут 4,3 миллиона га, что на 4% больше прошлогоднего показателя.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии в 2016 году установили исторический рекорд, собрав 66 миллионов тонн зерновых, что на 5,9 миллиона тонн больше, чем в 2015 году.

В целом средняя урожайность зерновых культур в прошлом году составила 46,1 ц/га, что на 5 ц/га превышает показатель 2015 года.

По итогам 2016-2017 маркетингового года аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур.