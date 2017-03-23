После "национализации" металлургических предприятий на Донбассе кошельки городских жителей зависят от АПК - Скоцик

После потери промышленных предприятий на Востоке Украины проведение качественной земельной реформы стало критически важным для функционирования экономики. Это едва ли не единственный шанс обеспечивать поступления от экспорта и гарантировать стабильность гривны.

Об этом идет речь в блоге лидера Аграрной партии украины Виталия Скоцика на портале «Левый берег».

«Каждый второй доллар валютной выручки дает именно аграрный сектор. А треть ВВП по итогам прошлого года так или иначе была связана с аграрным сектором и смежными производствами. От этих показателей напрямую зависит, к примеру, возможность государства получить кредиты от МВФ и не допустить роста безработицы, снижение зарплат и покупательной способности украинцев. И молодежь, и пенсионеров одинаково интересует, сколько можно будет купить завтра на гривну – как говорят, чтобы хватало и на хлеб, и до хлеба», - пишет Скоцик.

Политик констатировал, что сейчас в Украине отсутствует надлежащее законодательство, которое бы обеспечило цивилизованный оборот земли. И это, по его мнению, создает много «подводных камней». Например, землей могут владеть иностранные компании или установится олигополия (несколько «семей» поделят всю землю). Тогда они, а не простые украинцы, будут определять структуру экономики страны.

«Как показывает практика прошлого, есть две большие угрозы. Первая – развитый мир не хочет видеть Украину как экономически сильного конкурента. Вторая – местным «феодалам» удобнее держать на «короткой веревке» бедных людей, которые способны работать за бесценок и продавать сырье и полуфабрикаты. Потому что это дает возможность быстрее заработать сейчас, не думая о будущем. Наверное, это одна из главных причин, почему простой украинец выступает категорически против продажи земли, независимо от того, где он живет, в селе или городе. Люди понимают, что это грабеж», - пояснил лидер Аграрной партии.

Скоцик убежден, что Украине нужно поддерживать собственного производителя, развивать производство, готовых, высококачественных товаров и выходить на внешние рынки. Причем, как считает политик, значительные инвестиции в экономику страны могут дать сами украинцы.

«По оценкам экспертов, сейчас из-за недоверия к банковской системе украинцы держат «под матрасом» $40-50 млрд. Для сравнения, сегодня Украина борется за транш МВФ в размере $1 млрд. Наиболее перспективной сферой инвестиций в ближайшие годы может стать производство готовой продукции, связанное с аграрным сектором, ведь, по выводам ООН, в ближайшие годы спрос на продовольствие возрастет на 65%. Но для этого нужно создать условия, когда потенциальный инвестор-украинец четко понимать, что пользователь земли будет хозяйничать на ней бережно, а земля не станет собственностью нескольких олигархов или иностранных корпораций», - считает автор блога.

По словам лидера Аграрной партии, украинская земля при разумном ее использовании может дать $504 млрд капитализации, и эти активы будут работать на Украину. Следующим шагом, по мнению политика, должно стать развитие других перспективных отраслей промышленности.

«Современный агросектор и переработка позволят быстро получить ресурс для развития всей экономики. Но все начинается с цивилизованной (!) земельной реформы. И самосознания украинцев, которые должны научиться защищать национальное богатство», - сказал Скоцик.