После "национализации" металлургических предприятий на Донбассе кошельки городских жителей зависят от АПК - Скоцик
Скоцик убежден, что Украине нужно поддерживать собственного производителя, развивать производство готовых, высококачественных товаров и выходить на внешние рынки.
После потери промышленных предприятий на Востоке Украины проведение качественной земельной реформы стало критически важным для функционирования экономики. Это едва ли не единственный шанс обеспечивать поступления от экспорта и гарантировать стабильность гривны.
Об этом идет речь в блоге лидера Аграрной партии украины Виталия Скоцика на портале «Левый берег».
«Каждый второй доллар валютной выручки дает именно аграрный сектор. А треть ВВП по итогам прошлого года так или иначе была связана с аграрным сектором и смежными производствами. От этих показателей напрямую зависит, к примеру, возможность государства получить кредиты от МВФ и не допустить роста безработицы, снижение зарплат и покупательной способности украинцев. И молодежь, и пенсионеров одинаково интересует, сколько можно будет купить завтра на гривну – как говорят, чтобы хватало и на хлеб, и до хлеба», - пишет Скоцик.
Политик констатировал, что сейчас в Украине отсутствует надлежащее законодательство, которое бы обеспечило цивилизованный оборот земли. И это, по его мнению, создает много «подводных камней». Например, землей могут владеть иностранные компании или установится олигополия (несколько «семей» поделят всю землю). Тогда они, а не простые украинцы, будут определять структуру экономики страны.
«Как показывает практика прошлого, есть две большие угрозы. Первая – развитый мир не хочет видеть Украину как экономически сильного конкурента. Вторая – местным «феодалам» удобнее держать на «короткой веревке» бедных людей, которые способны работать за бесценок и продавать сырье и полуфабрикаты. Потому что это дает возможность быстрее заработать сейчас, не думая о будущем. Наверное, это одна из главных причин, почему простой украинец выступает категорически против продажи земли, независимо от того, где он живет, в селе или городе. Люди понимают, что это грабеж», - пояснил лидер Аграрной партии.
Скоцик убежден, что Украине нужно поддерживать собственного производителя, развивать производство, готовых, высококачественных товаров и выходить на внешние рынки. Причем, как считает политик, значительные инвестиции в экономику страны могут дать сами украинцы.
«По оценкам экспертов, сейчас из-за недоверия к банковской системе украинцы держат «под матрасом» $40-50 млрд. Для сравнения, сегодня Украина борется за транш МВФ в размере $1 млрд. Наиболее перспективной сферой инвестиций в ближайшие годы может стать производство готовой продукции, связанное с аграрным сектором, ведь, по выводам ООН, в ближайшие годы спрос на продовольствие возрастет на 65%. Но для этого нужно создать условия, когда потенциальный инвестор-украинец четко понимать, что пользователь земли будет хозяйничать на ней бережно, а земля не станет собственностью нескольких олигархов или иностранных корпораций», - считает автор блога.
По словам лидера Аграрной партии, украинская земля при разумном ее использовании может дать $504 млрд капитализации, и эти активы будут работать на Украину. Следующим шагом, по мнению политика, должно стать развитие других перспективных отраслей промышленности.
«Современный агросектор и переработка позволят быстро получить ресурс для развития всей экономики. Но все начинается с цивилизованной (!) земельной реформы. И самосознания украинцев, которые должны научиться защищать национальное богатство», - сказал Скоцик.