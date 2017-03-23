​Кипрский суд заморозил активы холдинга "Альмира"

16:46, 23 марта 2017
Агро
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Общая задолженность холдинга "Альмира" достигла более 50 миллионов долларов, среди банков-кредиторов - "Укрсиббанком", "Укрсоцбанком", "Правекс-Банк", "Креди Агриколь Банк".

rn.net

Под санкции кипрского суда попали украинские активы ООО "Гадячсыр". Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на судебное решение окружного суда города Никосия.

"В марте окружной суд Никосии в рамках судебного процесса по взысканию задолженности принял решение о заморозке всех активов холдинговой компании Almira Holdings (Cyprus) Limited (материнская для украинского холдинга "Альмира" компания). Теперь собственнику компании Олегу Балюку запрещены какие-либо действия с акциями в Almira Holdings (Cyprus) Limited, включая операции с активами и акциями украинских подконтрольных компаний - ООО "Альмира", ООО "Гадячсыр", - говорится в сообщении.

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По информации СМИ, общая задолженность холдинга "Альмира" достигла более 50 миллионов долларов. Среди банков-кредиторов - "Укрсиббанком", "Укрсоцбанком", "Правекс-Банк", "Креди Агриколь Банк". В конце 2016 года "Укрсиббанк" подал иск на "Гадячсыр" в хозяйственный суд Полтавской области по взысканию просроченной задолженности в размере в общей сложности 18,5 миллиона долларов и 138 миллионов гривень и параллельно второй иск к собственнику "Гадячсыра" — ООО "Альмира". Вслед за ним иск о взыскании долга в размере 15,9 миллиона долларов подал и "Укрсоцбанк".

Адвокаты "Креди Агриколь Банка", которому предприятие задолжало по кредиту 10 миллионов долларов, подали в полицию заявление "о совершении мошеннических действий должностными лицами и учредителями ООО "Гадячсыр" по выведению активов на третьих лиц с целью неисполнения обязательств по кредитам, а также действия по доведению до банкротства, что привело к невозможности погашения задолженности перед банковскими учреждениями".

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Теги: #суд#кипр#Гадячсыр