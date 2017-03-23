Фермеры пикетировали Госгеокадастр в Запорожье

Общественные организации и фермеры сегодня, 23 марта, провели митинг возле Главного управления Госгеокадастру в Запорожской области, обвинили его в коррупции. Поводом послужило обращение депутатов Михайловской районной рады к Правительству, Президенту и Верховной Рады относительно критического состояния в сфере земельных отношений в области.

Депутаты Михайловской райсовета Запорожской области на днях написали обращение к центральным органам власти с требованием “прекратить издевательство управления Госгеокадастру над местными жителями” и привлечь его руководителей к ответственности за "отказа в разработке документации по землеустройству".

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"С 2013-го, когда Госгеокадастр взял на себя функции выдачи разрешений на земельные акты, ни одному жителю Михайловского района не дали разрешения на изготовление проектной документации. Одновременно Госгеокадастр начал выдавать разрешения на акты “левым” людям. Начали появляться граждане, которые получили государственные акты на земли, которые уже были в обработке других лиц. По нашей информации, земельные чиновники получают “на лапу” минимум 500-700 долларов за гектар. Чиновники обезземелюють людей, расшатывают политическую ситуацию в стране", - говорит председатель Михайловской райсовета Сергей Передерий.

Председатель Аграрного союза Украины в области, представитель Аграрной партии Анатолий Тиховод считает, что Госгеокадастр полностью узурпировал земельные отношения в области, а правоохранители избрали позицию невмешательства.

"Невозможно возобновить договор аренды, получить землю для фермерского хозяйства. Чиновники Госгеокадастру еще год назад требовали за оформление земли 500-700 долларов за гектар. Сегодня они пошли другим путем: находят приближенных лиц, оформляют на них аренду, а эти лица ездят по области и предлагают участка в субаренду", - говорит Анатолий Тиховод.

В Запорожской области не обрабатывается около 100 тысяч га государственной земли, свидетельствуют результаты аудита.

"Вот на эту землю положили глаз дельцы под маской государственных чиновников. При цене аренды 1,5 тысячи гривень за гектар, можно выручить 150 миллионов гривен в год", - говорит Тиховод.

Запорожская региональная организация Аграрной партии, которая присоединилась к пикетированию, также обращает внимание, что Госгеокадастр сеет коррупцию в области и стране в целом.

"Мы поддерживаем решение Михайловской райсовета и протест, - говорит Олег Николенко, председатель Запорожской региональной организации Аграрной партии. - Госгеокадастр ведет преступную деятельность на обезземеливание крестьян и распространяет коррупцию. Мы не хотим жить в коррумпированной стране".

На мирном митинге жители 13 районов области приняли резолюцию. В ней потребовали от всей вертикали Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра прекратить преступную деятельность.

Митингующие выдвинули требования к Верховной Рады, народных депутатов и правоохранительных органов. В частности – продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения и передать сельским, поселковым, городским советам полномочия распоряжаться землями госсобственности за пределами населенных пунктов.