Производство подсолнечного масла в Украине выросло на 33%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-феврале 2017 года составило 915 тысяч тонн, что на 32,8% больше, чем в январе-феврале 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в феврале было произведено 239 тысяч тонн подсолнечного масла, что на 7,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 17,6% больше февраля прошлого года.

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В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и пищевых жиров в январе-феврале текущего года увеличилось на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 34,7 тысячи тонн. В феврале по сравнению с январем производство маргаринов и жиров выросло на 4,6%, а по сравнению с февралем 2016 года - на 26,9%, до 17,8 тысячи тонн.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2016 году составило 184 тысяч тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла - 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов. против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.