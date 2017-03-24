Кения может выделить квоты на беспошлинный импорт украинской агропродукции

Кения заинтересована в импорте украинской аграрной продукции и намерена рассмотреть возможность выделения квот на ее беспошлинный ввоз, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

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"Кения готова закрепить за Украиной статус стратегического поставщика агропродукции… Председатель кенийской делегации поднимет в парламенте вопрос о выделении квот на беспошлинный импорт украинской аграрной продукции", - написала она.

Согласно сообщению, Кения планирует беспошлинно импортировать 450 тысяч тонн украинской кукурузы с помощью механизма государственных закупок.

По словам Микольской, кроме кукурузы, Кения также заинтересована в импорте отечественных продуктов питания, простого перерабатывающего оборудования, фармацевтических продуктов и оборудования для энергетического машиностроения.

Ранее Микольская отмечала, что Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).