Россия запретила ввоз нескольких марок сыра из Беларуси

Федеральная служба России по аккредитации приостановила действие деклараций соответствия на пять марок сыров из Беларуси.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора, передает Коммерсант.

Соответствующие меры были приняты после проведения государственного лабораторного мониторинга.

Ведомство приостановило действие деклараций о соответствии на сыры: «Раубичский» и «Тильзитер» производства филиала Рогачевского молочноконсервного комбината, «Белорусское золото» и «Альпийский» производства Ошмянского сыродельного завода, а также «Гройцер» производства Браславского филиала Глубокского молочноконсервного комбината.

Кроме того, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь приостановил действие декларации о соответствии на сыр «Черный герцог» производства филиала «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка» управляющей компании холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

В сообщении Россельхознадзора указано, что оборот продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.

О том, что Россельхознадзор усилит контроль молочной продукции из Беларуси в феврале сообщил глава ведомства Сергей Данкверт. Незадолго до этого в Россельхознадзоре заявили о дополнительных требованиях при ввозе продукции из Беларуси. Их планировалось ввести из-за африканской чумы свиней.

Служба и ранее неоднократно запрещала поставки с белорусских предприятий. В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил республиканскому МВД возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству».