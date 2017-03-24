Украинский химпром мог заместить 21 млрд гривен импорта в 2016 - эксперт

Украина в 2016 году заплатила за импортные удобрения 30 млрд гривен, из которых 21 млрд гривен могла обеспечить отечественная промышленность. Об этом в ходе круглого стола в Институте Горшенина заявил президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, передает издание "Левый берег".

"За прошлый год Украина импортировала 1,495 млн тонн азотных удобрений, 1,399 млн НПК и где-то 368 тыс. аммофоса. Затраты на импорт этой продукции составили, по скромным подсчетам, 30,5 млрд гривен. Могли бы мы избежать таких трат? Безусловно. Мы бы полностью заменили 1,495 млн своими удобрениями и сохранили бы державе 12 млрд гривен. Мы бы 900 тыс. тонн поставили НПК и сохранили около 9 млрд гривен. Таким образом, из 30 млрд 21 млрд отнимите - вот какая бы экономия была. И платились бы налоги, зарплата и так далее", - заявил он.

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По его данным, 70% этого импорта пришло из России. Эксперт отметил, что в ситуации, когда все деньги идут за границу, были вынуждены остановиться два крупных завода в Ровно и Черкассах.

По мнению Голубова, запустить их можно, если "Укртрансгаз" вернет Ostchem положенные ему 345,906 млн кубометров газа.

"Второе, Одесский припортовый завод должен Ostchem за потребленный газ 251 млн долларов. Создайте условия, чтобы ОПЗ работал прибыльно и начал возвращать долги", - подчеркнул эксперт.