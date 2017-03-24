В Украине могли заместить 21 миллиард гривень российского импорта минудобрений в 2016 - эксперт

В 2016 году Украина заплатила за импортные удобрения 30 млрд гривен, из которых 21 млрд гривен могла обеспечить отечественная промышленность, причем 70% продукции было ввезено из России.

Об этом сообщает интернет-издание Lb.ua со ссылкой на президента Союза Химиков Украины Алексея Голубова.

"За прошлый год Украина импортировала 1,495 млн тонн азотных удобрений, 1,399 млн НПК и где-то 368 тыс. аммофоса. Затраты на импорт этой продукции составили, по скромным подсчетам, 30,5 млрд гривен. Могли бы мы избежать таких трат? Безусловно. Мы бы полностью заменили 1,495 млн своими удобрениями и сохранили бы державе 12 млрд гривен», - сказал Голубов на круглом столе в Институте Горшенина.

Читайте такжеПроизводство органических продуктов в Украине: какие страны ЕС покупают отечественную продукцию

Также отечественные заводы могли бы произвести 900 тыс. тонн НПК.

"Таким образом, из 30 млрд 21 млрд отнимите - вот какая бы экономия была. И платились бы налоги, зарплата и так далее", - заявил президент Союза химиков.

Он подчеркнул, что 70% этого импорта пришло из России.

Как сообщали Українські Новини, за годы конфликта с Российской Федерацией Украина заплатила за российские азотные удобрения 550,605 млн долларов.

27 декабря Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела антидемпинговые пошлины в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из России с марта 2017 года на 5 лет до марта 2022 года.

Это решение должно было вступить в силу с марта 2017 года, но было приостановлено МКМТ в феврале.

В августе Союз химиков Украины обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и Министерству экономического развития и торговли с просьбой как можно скорее ввести пошлины на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачную смесь) из России, а также увеличить существующие пошлины на импорт аммиачной селитры из России.

Эксперты считают, что Россия пытается полностью захватить украинский рынок минудобрений.