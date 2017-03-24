В Украине предложили провести референдум по модели земельной реформы

Аграрная партия объявила о начале сбора подписей для проведения в Украине всеукраинского референдума, на котором общество выберет максимально эффективную модель запуска земельной реформы в нашей стране.

Об этом глава Аграрной партии Виталий Скоцик сообщил журналистам на Земельном форуме в Киеве.

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«Нам необходимо собрать не менее 3 млн подписей для того, чтобы инициировать общенациональный референдум», - сказал он.

Скоцик напомнил, что месяцем ранее 55 народных депутатов обратились в Конституционный Суд Украины с представлением относительно конституционности действия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По результатам рассмотрения этого обращения суд может вынести решение об отмене моратория. Однако, по словам эксперта, до тех пор, пока в стране не будет наработано необходимое земельное законодательство, запускать рынок земли нельзя, поскольку это приведет к разворовыванию земель и, как следствие, обезземеливанию селян.

По словам Скоцика, Конституционный Суд вынесет решение по этому делу уже через пять месяцев, потому Аграрная партия надеется успеть собрать не менее 3 млн подписей в поддержку проведения референдума до того времени.

Эксперт добавил, что Аграрная партия разработала дорожную карту проведения земельной реформы, состоящую из 16 пунктов, в которой расписан пошаговый план действий для дальнейшего усовершенствования земельных отношений.

Так, согласно разработанному плану, первоочередными задачами для Украины является проведение инвентаризации сельхозземель всех форм собственности, наполнение земельного кадастра, качественная оценка состояния украинских земель. Кроме того, Аграрная партия предлагает вернуть сельхозземли в распоряжение земельных общин, создать Земельный банк для контроля за оборотом земель и т.д.

«Нам необходимо предпринять 16 шагов, которые требуют хорошей работы на ближайшие 3-5 лет для того, чтобы мы могли качественно завершить земельную реформу», - резюмировал Скоцик.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с другими ответственными ведомствами разрабатывает законопроект об обороте сельхозземель, после принятия которого, сможет быть отменен мораторий на их продажу. В настоящее время данный законопроект находится на финальной стадии подготовки.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до 2018 года.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.