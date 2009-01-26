Украина на 400 тыс. га увеличит посевную площадь сельхозкультур

В Украине в 2009 году планируется увеличить посевную площадь под сельскохозяйственные культуры на 400 тыс. га по сравнению с уровнем 2008 года – до 27 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр агарной политики Юрий Мельник сегодня на совещании в Кабинете Министров по вопросам подготовки и проведения весенней посевной кампании в условиях кризиса.

«Предусматривается сократить на 8% посевы технических культур и, прежде всего, подсолнечника – на 700 тыс. га», – сказал Ю.Мельник.

При этом министр отметил, что потребности сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях для проведения весенне-посевной кампании составляют 775 тыс. тонн, в средствах защиты растений – 19 тыс. тонн, в дизельном топливе – 600 тыс. тонн, в бензине – 200 тыс. тонн.

По его словам, специалисты оценивают состояние озимых культур как удовлетворительное.