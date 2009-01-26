В РФ продолжают активно закупать зерно

В РФ продолжается проведение закупочных интервенций с целью стабилизации рынка зерна. Как сообщает РИА «Новости», с начала года на торгах было аккредитовано 205 новых участников, всего - 1,587 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей из 35 субъектов РФ. По состоянию на 23 января ОАО "Агентством по регулированию продовольственного рынка" фактически принято на элеваторах 3,2 млн. т зерна на сумму 15,1 млрд. руб.

Как предполагается, текущие интервенции, начавшиеся 19 августа 2008 г. продлятся до февраля 2009 г. Всего, как ожидается, государство закупит не менее 20 млн. т зерна.

На прошедшей неделе общий объем биржевых сделок составил 537,8 тыс. т. "В настоящее время отмечается высокая активность операций по закупке зерна в зерноизбыточных регионах для поставки его на элеваторы, расположенные в северной части страны, для которых установлены повышенные цены. Продажа зерна осуществляется участниками торгов из Воронежской, Курской, Тамбовской и Белгородской областей", - отмечается в сообщении российского Минсельхоза.

Уже в интервенционный фонд закуплено 6,4 миллиона тонн зерна, в том числе 58,9% продовольственного, на сумму около 30 млрд. руб.