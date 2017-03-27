Турция ввела пошлины на российские сельхозтовары

Турция объявила пошлины на ввоз российских продуктов. Как сообщается в понедельник, 27 марта, пошлина на кукурузу и пшеницу составит 130 процентов, риса - 45 процентов, подсолнечного масла - 36 процентов, шрота подсолнечника - 13,5 процента, бобовых культур - 9,7 процента. Пошлины вводятся с 15 марта 2017 года.

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При этом 17 марта профильные турецкие ведомства не подтвердили введение ограничений на поставки российской пшеницы, сообщает «Немецкая волна».

В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что пошлины создают определенные сложности, в связи с чем планируется освоение новых "перспективных рынков сбыта". Поставки планируется увеличивать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в странах Латинской Америки и Африки. Сообщается, что на протяжении последних трех лет Турция сокращает закупки российских товаров, которые теперь облагаются пошлиной.

Эксперты предполагают, что Турция ввела новые пошлины с целью добиться поставок помидоров в Россию. Российские специалисты считают, что от введения пошлин убытки понесут и в Турции, поэтому оптимальным вариантом называется договор о беспошлинном ввозе сельскохозяйственной продукции из РФ.