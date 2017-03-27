Среди украинцев начнут сбор подписей против продажи земли

Аграрии объявили об общенациональном сборе подписей, в котором украинцы смогут четко сказать НЕТ – грабежу украинского народа, НЕТ – краже украинской земли! Об этом заявил в эфире телеканала «Newsone» лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«27 ноября 2014 года Верховная Рада подписала коалиционное соглашение, где было четко выписано 12 шагов по подготовке к завершению земельной реформы. Из них выполнены только 3, остальные 9 – никто и не начинал делать. Зато мы услышали резкую смену риторики определенной части украинского парламента, правительственных чиновников о том, что нам нужно немедленно открывать рынок земли. И какое же циничное поведение, когда 55 депутатов, вместо того, чтобы выполнять коалиционное соглашение, подают петицию в Конституционный Суд относительно нарушения права граждан покупать-продавать землю», – отметил политик.

Аграрии планируют собрать не менее 3 млн подписей и передать их во все высшие властные инстанции. Ведь, по словам Скоцика, есть риск, что вскоре Конституционный Суд примет решение и отменит мораторий. Таким образом очень быстро землю украинцев могут банально разворовать.

«К сожалению, все это напоминает ситуацию с приватизацией ваучерной промышленности в 90-ых гг., когда были очень хорошие лозунги: «Каждый украинец станет богатым – благодаря приватизации предприятий!». На самом деле мы получили обедневший народ и небольшую группу олигархов, которые стали очень богатыми. Сегодня мы стоим перед ситуацией, когда в Украине хотят украсть основное, что осталось, – украинскую землю», – сказал Скоцик.

В свою очередь, Аграрная партия собрала лучших экспертов Украины и наработала пошаговую стратегию для качественного выполнения и завершения земельной реформы. Именно качественная реформа, кстати, а не открытие «дикого рынка земли», является одним из основных требований МВФ.

«Для мира принципиально важно, чтобы Украина была стабильной. Потому что стабильность Украины – это стабильность Европы, а стабильность Европы – это стабильность США, со всех точек зрения. Если говорить в экономических параметрах, качественное завершение земельной реформы – это шанс повысить капитализацию Украины ориентировочно на 500 млрд долларов. За ближайшие 2 года мы можем увеличить количество рабочих мест в стране на 3 млн. А за ближайшие 3 года – увеличить ВВП страны в 2 раза!», – заверил лидер Аграрной партии.

Скоцик констатировал, что сейчас Украина совершенно неконкурентноспособна в промышленном производстве, потому что по сути потеряла свою промышленность. И назвал весомым конкурентным преимуществом нашего государства именно аграрное производство.

«И все равно, Украина не может быть исключительно аграрным государством. На земле мы можем заработать деньги и вложить их в другую экономику, реинвестировать средства в отрасли, которые нам дадут технологическую конкурентное преимущество. И это реально. Представьте, у нас сейчас 24 авиастроительных предприятия, на которых работает 64 тыс. людей. В прошлом году вся эта «машина» произвела аж 1 самолет. Где еще мы можем взять деньги, чтобы инвестировать в авиастроение? Транши нам не дают, нам не верят в мире... Но у нас есть наша земля Ведь факт остается фактом: у Украины сегодня 25% мировых черноземов, мы второй экспортер зерна и первый производитель подсолнечного масла», – подчеркнул политик.