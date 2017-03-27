Прибыль украинских фермеров может сократиться в 2017-2018 годах – эксперт

Прибыль украинских фермеров от продажи аграрной продукции может сократиться в 2017-2018 годах из-за снижения цены на мировых рынках, сообщил на пресс-конференции генеральный директор консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов.

"По нашим прогнозам, прибыль, маржа украинских фермеров может сократиться в 2017 году. Также, сохраняется угроза снижения прибыли в 2018 году. Глобальные рынки претерпевают изменения, и мы видим, что производство аграрной продукции выросло, а цены упали", - сказал он.

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По словам Феофилова, на мировом рынке основные операторы меняют свою стратегию.

"Основные операторы этого рынка меняют свою стратегию. Таким образом центр тяжести конкуренции перемещается из сферы производства к потребителю. Ведь увеличить производство на основе инвестиции и капиталоемкости сравнительно просто, но зачем это делать, если нет рынка. Компании идут к потребителю, развивая свою логистику, склады, строят элеваторы в странах потребителя", - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции аналитик мирового рынка зерновых и масличных культур Елена Гесова отметила, что на мировых рынках существует перепроизводство зерна и в 2017 году роста цен не предвидится.

"Последние два сезона мы наблюдаем снижение цен на зерновые культуры по причине их перепроизводства. Это ведет к росту мировых запасов. Поэтому компании пытаются выработать стратегию для получения высокой маржи от производства сельхозкультур. К примеру, в США сократили посевные площади под пшеницу в пользу сои, а в Канаде фокусируют свое внимание на производстве нишевых культур, таких как горох и нут. Факторов для роста цен на зерно не предвидится", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составит 26,8 миллиона га, что соответствует площадям посева 2016 года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии под урожай озимых культур и зеленого корма 2017 года засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.