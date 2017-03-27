В России обновили рекорд по уничтожению санкционной еды: утилизировали почти 11 тысяч тонн

По состоянию на 27 марта 2017 года задержано 10 тысяч 451 тонна контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 10 тысяч 305 тонн. Задержано 464 тонны пищевой продукции животного происхождения, уничтожена 401 тонна, сообщает Росбалт со ссылкой на Россельхознадзор.

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Ранее президент России продлил действие "продэмбарго" до конца 2017 года в отношении государств, которые ввели санкции против России за оккупацию Крыма в марте 2014 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Продлить с 6 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" и продленных указом президента РФ от 24 июня 2015 года № 320", - говорится в указе российского лидера.