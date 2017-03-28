Украина за три года увеличила экспорт яблок в Евросоюз почти в 350 раз

Украинские аграрии в 2016 году увеличили экспорт яблок в Европейский Союз в 347 раз по сравнению с 2013 годом, до 1,13 тысячи тонн, а в азиатские страны - в 55 раз, до 1,21 тысячи тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Поставки яблок из Украины в страны ЕС выросли в 2016 году в 347 раз, до 1,13 тысячи тонн по сравнению с 2013 годом. Реализация яблок в азиатские страны за 2013-2016 года выросла в 55 раз, до 1,21 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба отметила, что крупнейшим потребителем украинских яблок была и Беларусь. За последние два года отечественные аграрии увеличили экспорт яблок в эту страну в 63 раза – до 9,4 тысячи тонн.

"Наибольшая доля продаж за рубеж приходится на Беларусь, куда Украина нарастила поставки в 2014-2016 годах в 63 раза, до 9,4 тысячи тонн", - сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, в 2016 году азиатские страны покупали украинские яблоки по средней цене 0,44 доллара/килограмм, а страны ЕС – по 0,22 доллара/килограмм. В Беларусь украинские компании поставляли более дешевую продукцию - по цене 0,17 доллара/килограмм. Средняя цена яблок на внутреннем рынке Украины в 2016 году составила 0,18 доллара/килограмм.

В Минагропроде добавили, что 95% экспорта семечковых фруктов приходилось на яблоки, тогда как груши и айва занимали незначительную долю в структуре поставок этой товарной группы. В основном семечковые поставляются на внутренний рынок, где в прошлом году было реализовано 213 тысяч тонн этой продукции.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).