Украина увеличила экспорт зерновых и масличных в Египет на 13%

Украинские аграрии в 2016 году экспортировали на рынок Египта более 5,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей, Египет является одним из крупнейших покупателей отечественного зерна и занимает 12% в структуре украинского экспорта этой продукции.

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"Египет является одним из основных импортеров украинского зерна. И мы рассчитываем, что отношения между Украиной и Египтом будут иметь продуктивное продолжение", – цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Лапу.

Согласно сообщению, благодаря недавнему решению Египта о либерализации фитосанитарных требований при экспорте зерна объем торговли между государствами будет увеличиваться. По данным Госпродпотребслужбы, египетская сторона высоко оценивает качество украинского зерна, заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной и готова принимать украинскую продукцию при условии дальнейшего выполнения фитосанитарных требований.

"Принятие такого решения позволит реализовать наши отношения в более понятном и прогрессивном русле, а также это позволит нам удовлетворить потребности египетского ринка в украинском зерне", – приводятся в сообщении слова Лапы.

По данным пресс-службы, Украина занимает лидирующие позиции в мире по экспорту зерна. Так, в 2016 году наше государство увеличило экспорт зерновых и масличных культур более чем на 7% по сравнению с прошлым годом – до 44,4 миллиона тонн, в связи с чем Украина заинтересована в поиске новых торговых партнеров.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.