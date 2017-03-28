Украина увеличила экспорт клюквы и черники более чем втрое

Украинские аграрии в прошлом году экспортировали 2,9 тысячи тонн клюквы и черники, что в 3,3 раза больше, чем в 2015 году.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в денежном выражении экспорт этой продукции составил 6,9 миллиона долларов.

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Согласно сообщению, крупнейшими импортерами украинских клюквы и черники в прошлом году стали Польша - 1,4 тысячи тонн этой продукции, Нидерланды (613 тонн) и Беларусь (541 тонн).

Пресс-служба добавила, что в прошлом году отечественные аграрии более чем вдвое увеличили экспорт малины, ежевики и шелковицы, до 720 тонн, и в 1,7 раза – земляники и клубники, до 2,27 тысячи тонн.

Также отмечается, что впервые с 2013 года Украина экспортировала 79 тонн смородины на сумму 18,2 тысячи долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).