Украинские виноделы просят повысить акцизы на крепленые вина

Украинские виноделы выступают за повышение акцизов на крепленые вина. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН почетный председатель правления Одесского коньячного завода (ТМ «Шустов») Роберт Гулиев.

По его словам, крепленые вина – это напиток, произведенный из виноматериала с добавлением рафинированного сахара и спирта ректификата пшеничного. «С точки зрения мировых технологий, это нонсенс. По сути, это технологическая схема, узаконенная государством, которая приводит к тому, что разрешено производство фальсифицированного продукта… У нас около 60% виноделия занимается производством подобного рода вин», - заявил Р.Гулиев.

«Когда мы говорим о повышении акциза или не повышении, тут можно спорить… Но на сегодня ставка акциза на крепленые вина составляет 0,5 грн. (не изменялась с 2004 года), а на водку – 21 грн. и на коньяк – 10 грн. Если посчитать количество спирта, которое входит в крепленое вино – 18%, то ставка акцизного сбора на вино должна быть в пределах 10 грн.», - сказал Р.Гулиев.

Также виноделы считают необходимым установить минимальные цены на вино для борьбы с некачественной продукцией.

По словам директора по маркетингу и продажам ЗАО «Одессавинпром» (ТМ «Французский бульвар») Владимира Масленкова, на сегодня в рознице можно приобрести вино по 6-8 грн. за бутылку. При этом он подчеркнул, что если вино производить из винограда с уплатой всех налогов, его цена не может быть такой низкой. На сегодня виноделы еще не определились с экономически обоснованным уровнем минимальных цен. В.МАСЛЕНКОВ отметил, что этот вопрос требует обсуждения в отрасли.

Также на пресс-конференции виноделы озвучили открытое письмо к премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, в котором просят повысить ставки акцизного сбора на крепленые вина (с добавлением спирта) и изменить порядок расчета акцизного сбора для такой продукции, исходя из содержания спирта (пропорционально количеству спирта) в ней.

По мнению участников пресс-конференции, это обеспечит поступление налогов в Государственный бюджет, минимизирует теневой оборот и будет стимулировать производство продукции высокого качества.