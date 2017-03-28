Аграрии получат дотации за февраль в середине апреля – Минагропрод

Украинские аграрии с 15 апреля начнут получать дотации за февраль в рамках программы прямой государственной поддержки отечественной сферы сельского хозяйства, на реализацию которой в 2017 году предусмотрено 4 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Главное, что должны сейчас сделать аграрии для получения дотаций за февраль, - это до 1 апреля подать заявку в ГФС. Служба уже начала наполнение соответствующего реестра. С 15 апреля начнутся выплаты. Все условия для этого созданы», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

Согласно сообщению, для получения дотации сельхозпроизводители должны до 1 апреля подать заявку на получение дотации и уплатить налоги. До 5 апреля будет осуществлено выделение ассигнований, до 10 апреля ГФС сформирует реестр получателей бюджетной дотации, и уже после 15 апреля Госказначейство начнет выплаты соответствующих сумм.

Пресс-служба отметила, что всего к выплате в апреле предусмотрено 217,3 млн грн.

«При наполнении специального фонда эта сумма может быть увеличена на 151 млн грн - до 368 млн грн в целом», - добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов отмечал, что аграрии получат бюджетные дотации не ранее мая.

В начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.