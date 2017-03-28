В четырех областях Украины зафиксировали очередные случаи чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской и Киевской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заражение свиней в подсобных хозяйствах в селе Городок (Винницкая обл.), пгт Розовка (Запорожская обл.), селе Волосов (Ивано-Франковская

обл.) и селе Безпятное (Киевская обл.).

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

В очаге заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 59 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 10 марта на территории Украины ветеринары зарегистрировали 200 вспышек АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года ветеринары прогнозируют в Украине 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.