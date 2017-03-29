"Аграрный фонд" выделит аграриям 1,7 миллиарда в рамках весенней форвардной кампании

Аграрный фонд планирует в рамках весенней форвардной кампании заключить с аграриями договоры на сумму 1,7 млрд грн, сообщается на сайте предприятия со ссылкой на директора департамента малого и среднего бизнеса Юрия Меленчука.

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«Во время форвардной программы мы планируем проавансировать аграриев на сумму около 1,7 млрд грн. Мы готовы рассматривать предложения от малых и средних агропредприятий и увеличивать их количество. Поэтому мы готовы во время весенней форвардной программы контрактовать именно на эту сумму», - приводятся в сообщении слова Меленчука.

По данным Аграрного фонда, цена закупки зерна по форварду будет рыночной. Так, закупочные цены, исходя из которых будет осуществляться предоплата по договорам, за тонну пшеницы 2 класса составят 4,6 тыс. грн, 3 класса – 4,5 тыс. грн.

Отмечается, что объем предварительной оплаты будет составлять 65% от общей стоимости продукции.

Как сообщал УНИАН, ранее Аграрный фонд сообщал о намерении закупить 760 тыс. тонн зерновых урожая 2017 года на сумму около 2 млрд грн.

Аграрный фонд в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом втрое - до 48,5 млн грн. При этом доход компании в прошлом году составил 2,14 млрд грн, что на 26,2% меньше по сравнению с 2015 годом.

Аграрный фонд был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.