Мировой дефицит зерна, или «пожарные» команды в Украине

Приближение весенней посевной кампании заставит правительство вспомнить об аграриях. Традиционно, оно это делает в момент, когда некоторые регионы уже начинают сеять яровые (или озимые). И даже финансовый кризис и неутешительные прогнозы экспертов о возможном дефиците зерна на мировых рынках уже в следующем году не заставили власть задуматься о сельском хозяйстве страны на месяц-два раньше, чтобы сработать на перспективу.

А сейчас, когда уже несколько районов Крыма начали сев яровых, и когда времени на раздумья и действия почти не осталось, правительство решило заняться подготовкой к посевной кампании. Делает оно это одними и теми же, уже годами продемонстрированными, методами – административными. Например, чтобы избежать «весенне-осеннего синдрома» (ежегодного удорожания минеральных удобрений без изменения себестоимости составляющих, сезонного повышения цен на дизельное топливо, не зависимо от цен на мировых рынках и т.д.) и роста цен, в частности на минудобрения, премьер-министр «пригрозила» химпредприятиям лишить их возврата НДС. «Мы так уже делали и знаем, что это работает», - подчеркнула Тимошенко.

Такие действия правительства на аграрном рынке можно охарактеризовать как работу пожарной команды – «где горит, там и тушим», не думая о перспективах и стратегии развития отрасли. Раньше за все «трепыхания» и внезапные изменения правил и условий работы на агрорынке молча платили сельхозпроизводители. Однако в условиях финансового кризиса такое отсутствие взвешенной и продуманной стратегии может привести к гибели АПК и дефициту продукции на внутреннем рынке.

Бог пошлет?..

Правительство не один десяток раз похвасталось перед народом удивительным урожаем зерна, полученным в текущем сезоне – более 53 млн. тонн. Причем изначально ожидания были скромнее – начинали от 45 млн. тонн и постепенно, по ходу уборочной кампании, увеличивая прогноз. Очевидно, что такие показатели для самого правительства были неожиданностью, и Украина таким урожаем обязана не власти, а хорошим погодным условиям и действиям аграриев. Вот если бы еще кто-то подумал про элеваторы и склады для хранения невиданного урожая, правительство вообще было бы безумно счастливо. Однако этого не случилось. И уже буквально с первых дней сбора урожая сельхозпроизводители стали бить тревогу, не имея емкостей для хранения выращенного зерна. Ведь на сегодня элеваторное хозяйство страны способно вместить не более 30 млн. тонн. А, учитывая ограничение на экспорт зерна (по мнению многих экспертов и участников рынка неправильное и ничем не обоснованное, а по расчетам Всемирного банка приведшее к убыткам сельскохозяйственного комплекса Украины на сумму 15 млрд. грн.) и колоссальные переходящие запасы, то предложение зерна на внутреннем рынке вдвое превышало возможность хранения. По мере того, как завершалась уборочная кампания, правительство все отчетливее понимало, что необходимо создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в строительство зернохранилищ, и даже приняло решение выделить по ускоренной программе земельные участки под новые элеваторы. Однако к разработке реального проекта руки так и не дошли. Сейчас разговоры о нехватке емкостей поутихли – часть зерна ушла зарубеж, часть потребил внутренний рынок. При этом участники рынка подчеркивают необходимость принятия мер для стимулирования экспорта зерна. На сегодня из прогнозируемых на экспорт 25 млн. тонн зерна «ушло» только 14. За оставшиеся до начала уборочной кампании 4-5 месяцев нужно экспортировать еще 11 млн. тонн, чтобы подготовить емкости для приемки нового урожая. Но власти пока об этих проблемах не вспоминают, ожидая, очевидно, когда начнет «припекать».

Весна, крестьянин отдыхает…

Урожай нового сезона еще сложно прогнозировать, даже, несмотря на то, что 95% посевов находится в хорошем и отличном состоянии, а площадей к пересеву пока нет. Во-первых, погодные условия изменяются практически каждый день, конец января - аномально теплый, во-вторых, необходимо успешно провести сев яровых культур, увеличение площади под которыми власти оптимистически прогнозируют. По оценкам правительства, на весеннюю посевную кампанию необходимо около 10 млрд. грн. (названная премьер-министром цифра вызывает сомнения в своей точности, поскольку в прошлом году этот же показатель был почти вдвое выше, а предпосылок для его снижения на рынке не отмечалось). При этом у аграриев нет денег на проведение работ и закупку необходимых ресурсов. Их не просто нет, а абсолютно ни копеечки. И аграрии не прибедняются – из-за кризиса и отсутствия кредитных средств многие потребители закупали зерно небольшими партиями, а «недетское» предложение товара на рынке, не смотря на активный экспорт, снизило внутренние цены. Да и мировой рынок не был достаточно активным - кризис все планы сорвал. Таким образом, многие сельхозпроизводители остались с урожаем, но без денег. При этом аграрии традиционно привлекают кредиты для проведения посевной, и с их возвратом сейчас возникли проблемы. Правительство приняло меры по рефинансированию займов АПК, однако на сегодня более 3 млрд. грн. так и не рефинансированы. При этом премьер надеется, что, реализовав зерно на экспорт, аграрии все-таки смогут наскрести 2-2,5 млрд. грн. для проведения посевной. Еще 1-2 млрд. грн. правительство надеется получить от Аграрного фонда, упростив ему процедуру экспорта, и таким образом создав эффективного государственного агента по работе на внешних рынках. Насколько это удастся, сложно сказать, поскольку разговоры об этом Кабмин ведет уже не первый год, но воз, то бишь Аграрный фонд, и нынче «в хвосте». Таким образом, в бюджете посевной кампании образовывается брешь размером 5-6 млрд. грн., которые, по убеждению Тимошенко, аграрии смогут взять у банков. Это вызывает также большие сомнения. Как известно, банковская система сейчас переживает нелегкие времена, а аграрии при этом не вернули предыдущие долги. Поэтому, если банки и будут кредитовать АПК, то, вероятно, под сумасшедшие проценты и с максимальным залогом, которого у селянина не густо. Ведь никакой меморандум с правительством, никакие уговоры власти не заставят банки за просто так отдать селянам деньги, даже если и шансы, что их вернут, высоки.

На правительство надейся, но сам выкручивайся…

Картинка вырисовывается не очень веселая. Уже сейчас мировые эксперты прогнозируют, что в результате мирового финансового кризиса 2009-2010 маркетинговый год закончится существенным дефицитом зерновых и масличных культур. Основную проблему они усматривают в ограниченном доступе агропроизводителей к финансовым ресурсам во многих азиатских странах и странах Центральной и Восточной Европы, особенно в Украине и России, и, как следствие, резком падении спроса на удобрения и другие ресурсы, что в свою очередь приведет к снижению урожая. По их прогнозам, производство пшеницы в мире в будущем сезоне по сравнению текущим может снизиться с 676 млн. тонн до 627 млн. тонн при стабильном потреблении. Даже консервативные предположения, что мировой спрос на пшеницу останется в 2009/10 маркетинговом году на уровне 652 млн. тонн, сводятся к тому, что мир ожидает уменьшение общемировых запасов пшеницы с 140 млн. тонн до 115 млн. тонн. Если же добавить к данным расчетам еще и возможные погодные неурядицы и протекционистские меры многих государств во время кризиса, а также спекуляции на мировых товарных рынках аграрной продукции, то мы сможем стать свидетелями повышения цен на некоторые продукты питания от 30% до 100%.

По мнению экспертов, лишь при резком, но обоснованном и обдуманном сокращении всех видов расходов, в 2009 году можно ожидать позитивные экономические результаты. Это не в последнюю очередь связано со значительным сокращением бюджетной поддержки украинских аграриев в текущем году и имеющимися сомнениями относительно быстрого роста госпомощи в последующие годы. Таким образом, производителям следует надеяться исключительно на свои силы, что они и делают уже не первый год.

Марьяна Коваль (УНИАН)