Украина вдвое увеличила экспорт вишни и черешни

Украинские аграрии в прошлом году экспортировали 1,88 тысячи тонн косточковых фруктов, в частности вишни и черешни, что вдвое превышает показатель 2015 года, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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При этом, если в 2013 году более 4 тысяч тонн отечественных косточковых фруктов (99% в структуре экспорта этой продукции) направлялись на рынок России, то в 2016 году основным потребителем украинских вишни и черешни стала Беларусь.

При этом производство косточковых фруктов в 2016 году составило 509,8 тысячи тонн, что на 7% меньше по сравнению с предыдущим годом. В частности, аграрии сократили производство вишни на 18,9%, до 156,4 тысячи тонн, а черешни – на 17,4%, до 63,3 тысячи тонн.

Пресс-служба добавила, что 95% черешни и 97% вишни в Украине производятся в домашних хозяйствах, благодаря чему сохраняется большой потенциал для "коммерциализации отрасли".

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).