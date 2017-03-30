Производство сельхозпродукции в Украине с начала года подорожало на 25%

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале 2017 года выросли на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 28%, а животного – на 18,9%.

В феврале по сравнению с январем затраты на агропроизводство выросли на 3,9%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в прошлом месяце выросли на 4,9%, а животноводческой – на 1,1%.

Согласно сообщению, объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за два месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4%. В то же время в феврале по сравнению с январем рост этих затрат составил 4,9%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 выросли на 13,5%.