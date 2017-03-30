Китай заинтересовался украинской говядиной

Китай заинтересован в импорте украинской говядины и намерен проверить отечественную систему государственного контроля в части безопасности производства этой продукции, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте такжеВ Госстате отчитались о росте производства говядины и свинины в Украине

«Сейчас активно изучается возможность экспорта украинской говядины на рынок КНР. С этой целью в конце апреля в Украине планируется миссия компетентного органа Китая, которая проверит отечественную систему государственного контроля безопасности пищевых продуктов в части производства говядины», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, открытие китайского рынка для отечественных производителей имеет важное стратегическое значение для Украины, поскольку расширение рынков сбыта будет способствовать наращиванию украинскими предприятиями объемов производства.

Отмечается, что китайская сторона в ходе своего визита намерена проверить работу Госпродпотребслужбы, ее территориальных органов и лабораторной сети, после чего будет проведено инспектирование и сертификация перерабатывающих предприятий на соответствие требованиям страны-импортера.

В ведомстве добавили, что Китай рассматривает возможность импорта отечественного подсолнечного шрота и сухого свекловичного жома, а также других товаров.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод отмечал, что Турция рассмотрит возможность импорта отечественной говядины и крупного рогатого скота для забоя в случае официального подтверждения Украиной безопасности этой продукции в соответствии с международными критериями.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.) и США (0,9% - 45 млн долл.).