Украинские аграрии экспортировали более 33 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 33,35 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14,53 млн тонн, ячменя – 4,86 млн тонн, кукурузы – 13,78 млн тонн, ржи – 4,3 тыс. тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 272,2 тыс. тонн муки, из которых 271,1 тыс. тонн составляет пшеничная мука и 1,1 тыс. тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.