Украина увеличила производство подсолнечного масла на 43%

Крупные и средние украинские предприятия с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) произвели 2,92 млн тонн подсолнечного масла, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

Читайте такжеПроизводство сельхозпродукции в Украине с начала года подорожало на 25%

«Сезон является рекордным… С сентября по февраль 2016-2017 сезона производство подсолнечного масла на крупных и средних предприятиях Украины составило 2,92 млн тонн, что почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона», – говорится в сообщении.

При этом, по данным аналитиков, по итогам февраля украинские предприятия произвели 439,2 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 7,7% меньше показателя прошлого месяца. Отмечается, что в январе также была зафиксирована негативная динамика производства этой продукции.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия в 2016-2017 МГ (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) произведут около 5,5 млн тонн подсолнечного масла, из которых порядка 5 млн тонн отправят на экспорт.

Согласно данным Государственной службы статистики, производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2016 году увеличилось на 20,2% – до 4,4 млн тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным ассоциации «Укролияпром», в 2016 году украинские предприятия экспортировали рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году.