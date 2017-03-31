Израиль хочет ежемесячно закупать более 2,5 тысячи тонн украинской говядины

Израиль заинтересован в импорте украинской говядины и рассматривает возможность закупать более 2,5 тысячи тонн этой продукции в месяц, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Трофимцеву.

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"Экспорт украинской говядины будет пользоваться большим спросом со стороны Израиля. Речь идет о поставках как минимум 2,5 тысячи тонн мяса в месяц. При этом израильские компании готовы помогать как с получением сертификата кошерности, так и с решением других ветеринарных вопросов", – приводятся в сообщении слова Трофимцевой.

При этом пресс-служба отметила, что Израиль заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной.

Согласно сообщению, в ближайшее время израильская сторона намерена посетить Украину и проверить украинское производство столовых яиц с целью возобновления импорта этой продукции. "Украинский бизнес, как и израильские импортеры, заинтересован в решении данного вопроса (возобновлении экспорта украинских яиц – УНИАН), поэтому я уверена, что мы сможем это сделать достаточно быстро", – цитирует Трофимцеву пресс-служба.

Также отмечается, что Израиль заинтересован в активизации сотрудничества с Украиной в сферах аквакультуры, фитосанитарии, генетики и т.д.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина и Израиль намерены до конца 2017 года выйти на подписание Соглашения о зоне свободной торговли.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта являлись страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).