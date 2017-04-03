IFC выделяет $37 миллионов кредита на зерновой терминал в порту "Южный"

Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, предоставит компании "М.В.Карго" кредит в объеме 37 млн долл. для реализации проекта строительства зернового терминала в крупнейшем по объемам перевалки грузов порту Украины – морском торговом порту «Южный» (Одесская обл.).

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Как сообщили в пресс-службе IFC, соответствующий кредитный договор подписан 29 марта этого года, общая стоимость проекта составляет около 150 млн долл.

"Этот проект будет способствовать увеличению Украиной экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Финансирование IFC позволит компании создать современный терминал, способный перегружать до 5 млн тонн зерна в год", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что партнерами IFC и "М.В.Карго" в этом проекте являются компания Cargill и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Строительные работы в порту "Южный" уже начались. Мы планируем запуск нового терминала уже весной 2018 года. Сейчас расширяем железнодорожную инфраструктуру, углубляем дно. Нам важно обеспечить наличие глубоких портов для дальнейшего увеличения украинского экспорта зерна. Этот проект – одна из крупнейших инвестиций в Украине за последнее время, – цитирует пресс-служба совладельца "М.В.Карго" Андрея Ставницера.

В пресс-службе со ссылкой на действующего регионального менеджера IFC в Украине и Беларуси Елену Волошину отметили, что реализация данного проекта позволит увеличить поступления валюты в страну, а также снизить затраты на логистику для экспортеров.

Справка УНИАН. "М.В.Карго" создана для реализации инвестиционного проекта Cargill по строительству в порту "Южный" зернового терминала мощностью 5 млн тонн зерновых в год. По состоянию на март 2017 года проект уже реализован на 40% – инвестировано более 30 млн долл.

Международная финансовая корпорация (IFC) как член группы Всемирного банка является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредотачивает свою деятельность исключительно в частном секторе. IFC является ведущим инвестором в области сельского хозяйства Украины и инвестировала около 845 млн долл. в течение последних 6 лет на поддержку проектов в секторе.