В Украине с 2000 года вдвое сократилось производство хлеба (инфографика)

В Украине начиная с 2000 года производство хлеба и хлебобулочных изделий сократилось с 2,5 млн т до 1,1 млн т, или в 2,2 раза.

Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на данные экспертов Экономического дискуссионного клуба.

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При этом численность населения страны уменьшилась лишь на 14%.

Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 году, как и в 2000 году, принципиальных изменений не претерпела. Основная часть производства (52%) - хлеб пшеничный. На хлеб ржаной и хлеб из пшеничной и ржаной муки приходится 33%. На изделия булочные, к которым относятся батон и багет, приходится 24% от всего производства хлеба недлительного хранения.

"Исходя из показателей официальной статистики, среднедушевое потребление хлеба украинцами на протяжении 2000-2016 гг. сократилось с 50 кг до 26 кг на человека в год. А если сравнивать этот показатель, например, с 1995 годом, то потребление хлеба уменьшилось более чем в 3 раза", - рассказали аналитики.

При этом они допускают, что часть производства популярных среди населения хлеба и хлебобулочных изделий не подпадает под официальную отчетность и остается в тени.