Господдержка аграриев Днепропетровщины выросла
В 2008 г. на 8,2%
Объем государственной поддержки сельхозпредприятий Днепропетровской области в 2008 году составил 324,6 млн. грн., что на 8,2% больше, чем в 2007 году.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении развития агропромышленного комплекса Днепропетровской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, финансовая поддержка из госбюджета путем удешевления долгосрочных кредитов, использования механизма лизинга и выполнение программы частичной компенсации стоимости покупки сложной сельхозтехники способствовали приобретению аграриями области 1,892 тыс. техники, в том числе 189 комбайнов.
Объем кредитов, привлеченных аграриями области в коммерческих банках, составил 900 млн. грн., что на 33% больше, чем в 2007 году.