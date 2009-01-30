Господдержка аграриев Днепропетровщины выросла

Объем государственной поддержки сельхозпредприятий Днепропетровской области в 2008 году составил 324,6 млн. грн., что на 8,2% больше, чем в 2007 году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении развития агропромышленного комплекса Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, финансовая поддержка из госбюджета путем удешевления долгосрочных кредитов, использования механизма лизинга и выполнение программы частичной компенсации стоимости покупки сложной сельхозтехники способствовали приобретению аграриями области 1,892 тыс. техники, в том числе 189 комбайнов.

Объем кредитов, привлеченных аграриями области в коммерческих банках, составил 900 млн. грн., что на 33% больше, чем в 2007 году.